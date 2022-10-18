Інфляція у США знову розчарувала ринки? — Finance.ua
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Інфляція у США знову розчарувала ринки?

Фондовий ринок
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У вересні річний показник інфляції США становив 8,2% г/г після 8,3% місяцем раніше. Але це не можна назвати уповільненням цінового зростання. Справа в тому, що ціни за вересень зросли на 0,4% м/м після підйому на 0,1% у серпні — це суттєве прискорення. Більше того: місячна інфляція без урахування волатильних цін на продовольство та енергію становила цілих 0,6% м/м. Отже, незважаючи на зниження вартості бензину, американська інфляція зростає. А все тому, що ціни вже «розганяються» у всіх сегментах: продовольство, нерухомість, одяг, послуги тощо. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Для ФРС це чіткий сигнал, що ставку треба піднімати «агресивніше». Ймовірно, на наступному засіданні Федрезерв продовжить рішучі кроки, що посилюють жорсткість. Для ринків це не найкраща новина — адже очікування передбачають «сміливе» підвищення ставки на 0,75%. ФРС така інфляція непокоїть не менше, ніж інвесторів, а в результаті прибутковість американських держоблігацій продовжує зростати.
Прибутковість за&nbsp;10-річними держоблігаціями США (%). Джерело: bloomberg.com
Прибутковість за 10-річними держоблігаціями США (%). Джерело: bloomberg.com
Цікаву заяву зробила міністр фінансів США Джанет Єллен (Janet Yellen). Вона поскаржилася на низьку ліквідність ринку американського держборгу. Дуже тривожна новина, оскільки ринок держоблігацій США — це системоутворююча структура. Він є основою усієї нинішньої світової фінансової системи. До того ж він найбільший, де можна «запаркувати» не одну сотню мільярдів доларів.Власне, найбільші країни світу тривалий час так і робили, зберігаючи тут значну частину своїх валютних резервів. За словами Єллен, Китай, Японія та інші великі власники американських держоблігацій чисто фізично не зможуть продати держбонди, коли їм терміново знадобиться доларова ліквідність. Якщо з Японією американці ще якось домовляться, то з Китаєм — навряд чи. Виходить, ФРС не зможе забезпечити їхній викуп у КНР, а на відкритому ринку такий обсяг реалізувати тим більше неможливо. Якби це сталося, це спровокує найбільшу в історії кризу на ринку американського держборгу.
За матеріалами:
RoboForex
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