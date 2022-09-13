Інфляція у США: що буде далі з доларом та куди підуть ринки? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Інфляція у США: що буде далі з доларом та куди підуть ринки? Вчора 12:37 — Валюта

Про це повідомляє аналітик Настрої на ринках за останні дні суттєво покращилися. Фондові індекси зростають майже повсюдно, і навіть долар США пішов у низхідну корекцію. Проте радіти рано — поточна грошово-кредитна політика ФРС практично позбавляє ринки будь-яких шансів на повернення до цьогорічних максимумів. Сьогодні вийдуть дані щодо інфляції в США. Базовий сценарій передбачає зниження індексу споживчих цін до 8,1% р/р з 8,5% у серпні та 9,1% у липні. У разі оптимістичніших даних (якщо інфляція покаже ще більший спад) фондовий ринок має шанс продовжити зростання.Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Зовсім не факт, що навіть відносно непогані дані в короткостроковому періоді часу здатні «охолодити запал» ФРС у піднятті ставки. Враховуючи недавні заяви членів Федрезерва, немає жодної впевненості, що регулятор «одночасно» змінить риторику на «голубину». За словами Віце-голови ФРС Лаеля Брейнарда (Lael Brainard), регулятор, як й раніше, налаштований на досягнення інфляційної мети в 2%. Для цього монетарній владі доведеться продовжити посилення грошово-кредитної політики через збільшення ставок та скорочення балансу.

Баланс ФРС США (млн доларів). Джерело: tradingeconomics.com

Згідно з матеріалами «Бежової книги», в економіці фіксується зниження інфляційного тиску та уповільнення темпів зростання. За очікуваннями ринку, ВВП США знизиться і в ІІІ кварталі цього року. Якщо прогноз виправдається, уряд буде змушений офіційно визнати наявність рецесії. В цьому випадку ФРС опиниться у складній ситуації, коли одночасно необхідно стримувати інфляцію та стимулювати економіку. На даному етапі керівництво Федрезерва більше побоюється зростання цін, через що прибутковість державних облігацій США продовжить зростання. У короткостроковій перспективі це підвищить попит на американський долар. Крім того, висока ймовірність міграції капіталу з ЄС на тлі бойових дій в Україні, що тривали, та інфляційної кризи в єврозоні. У результаті під тиском виявляться усі світові резервні валюти.

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