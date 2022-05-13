Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року

Вчора 19:42Світ
167
Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 рокуІнфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року
Інфляція у Франції у квітні прискорилась до 4,8% у річному вимірі після 4.5% у березні — це максимальний рівень з листопада 1985 року.
Про це пише Le Figaro з посиланням на дані Національного інституту статистики та економічних досліджень (Insee).
Insee підтвердив свою першу оцінку, опубліковану наприкінці квітня.
Зазначається, що такий рівень інфляції пояснюється різким зростанням цін майже на всі категорії товарів.
Найбільше подорожчали енергоносії (+26,5%). У квітні також значно зросли ціни на продукти харчування (+3,8%) та послуги (+3%) порівняно з попереднім місяцем, коли вони зросли відповідно на 2,9% та 2,3%.
Ціни на промислові товари також зросли ще на 2,6% після 2,1% у березні.
Гармонізований індекс, який слугує основою для порівняння на європейському рівні, зріс на 5,4% у річному вимірі після 5,1% попереднього місяця.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.