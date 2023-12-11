Інфляція набирає обертів: російська економіка небезпечно перегрівається, — The Economist Вчора 16:45

Інфляція набирає обертів: російська економіка небезпечно перегрівається, — The Economist

Станом на закінчення другого року повномасштабної війни споживчі ціни в росії зростають, навіть попри те, що інфляція в інших країнах послаблюється. Так, за підсумками листопада інфляція в рф прискорилась — у річному обчисленні склала 7,5%, порівняно з 6,7% місяцем раніше.

Про це пише The Economist

Журналісти зазначають, що центральний банк рф впорався зі сплеском інфляції на початку 2022 року. Однак зараз чиновники ЦБ побоюються, що вони можуть втратити контроль і підвищують відсоткові ставки. У 2022-му Інфляція в росії була спричинена ослабленням рубля, що призвело до здорожчання імпорту.

Цього разу валютні коливання відіграють невелику роль. В останні місяці рубль фактично зміцнився, частково через те, що влада запровадила контроль за рухом капіталу. Інфляція цін на непродовольчі споживчі товари, багато з яких імпортуються, відповідає середньому довоєнному рівню.

«Однак подивіться уважніше на економіку путіна під час війни, і стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається. Інфляція у сфері послуг, яка включає все, починаючи від юридичних консультацій і закінчуючи харчуванням у ресторанах, надзвичайно висока», — пише видання.

Наприклад, вартість ночівлі в московському Ritz-Carlton, який після виходу західних спонсорів називається Carlton, зросла з приблизно 225 до 500 доларів. На думку журналістів, це свідчить про те, що причина інфляції є внутрішньою.

Водночас експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання. Тисячі робітників покинули країну. Іноземні інвестори вилучили близько 250 мільярдів доларів прямих інвестицій — це майже половина довоєнних запасів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.