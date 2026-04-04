0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Infiniti представила нове крос-купе QX65 (фото)

Технології&Авто
1077
Нова модель побудована на базі Infiniti QX60
Нова модель побудована на базі Infiniti QX60, Фото: Infiniti
Преміальний бренд Infiniti представив новий крос-купе Infiniti QX65. Модель отримала стильний дизайн, багате оснащення та повний привід.
Про це пише «Корреспондент».
QX65 побудований на базі Infiniti QX60, але отримав більш емоційний і спортивний дизайн у стилі названому Artistry in Motion.
Передня частина вирізняється тривимірною решіткою радіатора з підсвіченим логотипом і розділеною оптикою: денні ходові вогні розташовані окремо від основних фар. Додатковий ефект створює система світлової анімації, яка проєктує візерунки на землю.
Передня частина вирізняється тривимірною решіткою радіатора
Передня частина вирізняється тривимірною решіткою радіатора, Фото: Infiniti
Силует крос-купе формує похилий дах і динамічне лобове скло, що майже не вплинуло на простір у салоні- запас над головою пасажирів другого ряду зменшився лише на 15 мм.
Автомобіль отримав колеса діаметром до 21 дюйма, суцільну LED-смугу задніх ліхтарів і компактний спойлер.
Автомобіль отримав суцільну LED-смугу задніх ліхтарів
Автомобіль отримав суцільну LED-смугу задніх ліхтарів, Фото: Infiniti
Габарити майже повторюють QX60: довжина становить 5,04 м, але QX65на 10 мм довший і при цьому є тільки п’ятимісним. Від третього ряду відмовилися на користь дизайну, що вплинуло і на об’єм багажника, який став меншим порівняно з базовою моделлю.
Габарити майже повторюють QX60
Габарити майже повторюють QX60, Фото: Infiniti
Інтер’єр майже повністю запозичений у QX60, але з акцентом на комфорт і технології. У стандарті — цифрова панель приладів і мультимедійна система з інтеграцією Google Maps, Google Assistant і магазину додатків. Також передбачені підігрів сидінь, панорамний дах, бездротова зарядка та аудіосистема.
Інтерʼєр Infiniti QX65
Інтерʼєр Infiniti QX65, Фото: Infiniti
У версії Sport додаються преміальні матеріали, вентиляція сидінь і потужніша аудіосистема Klipsch із 16 динаміками, а топова комплектація Autograph отримує шкіряний салон із масажем, проєкційний дисплей і аудіосистему на 20 динаміків із функцією індивідуального звучання для водія.
Інтерʼєр Infiniti QX65
Інтерʼєр Infiniti QX65, Фото: Infiniti
Під капотом — 2,0-літровий турбодвигун на 268 к.с., який працює з 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Усі версії оснащуються повним приводом і можуть буксирувати до 2,7 тонни. У майбутньому очікується поява більш потужного V6 і, ймовірно, спортивної модифікації Red Sport.
Багажник Infiniti QX65
Багажник Infiniti QX65, Фото: Infiniti
Серед технологій безпеки — комплекс ProPILOT Assist, адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування та система утримання в смузі. У топовій версії доступна система ProPILOT Assist 2.1, яка дозволяє рух трасою без рук на кермі.
Виробництво моделі стартує на заводі в США, а продажі розпочнуться вже влітку. Стартова ціна складе від $53 990, що робить QX65 трохи дорожчим за попередника.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems