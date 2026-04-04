Infiniti представила нове крос-купе QX65 (фото) 04.04.2026, 02:06 — Технології&Авто

Преміальний бренд Infiniti представив новий крос-купе Infiniti QX65. Модель отримала стильний дизайн, багате оснащення та повний привід.

QX65 побудований на базі Infiniti QX60, але отримав більш емоційний і спортивний дизайн у стилі названому Artistry in Motion.

Передня частина вирізняється тривимірною решіткою радіатора з підсвіченим логотипом і розділеною оптикою: денні ходові вогні розташовані окремо від основних фар. Додатковий ефект створює система світлової анімації, яка проєктує візерунки на землю.



Силует крос-купе формує похилий дах і динамічне лобове скло, що майже не вплинуло на простір у салоні- запас над головою пасажирів другого ряду зменшився лише на 15 мм.

Автомобіль отримав колеса діаметром до 21 дюйма, суцільну LED-смугу задніх ліхтарів і компактний спойлер.

Габарити майже повторюють QX60: довжина становить 5,04 м, але QX65на 10 мм довший і при цьому є тільки п’ятимісним. Від третього ряду відмовилися на користь дизайну, що вплинуло і на об’єм багажника, який став меншим порівняно з базовою моделлю.

Інтер’єр майже повністю запозичений у QX60, але з акцентом на комфорт і технології. У стандарті — цифрова панель приладів і мультимедійна система з інтеграцією Google Maps, Google Assistant і магазину додатків. Також передбачені підігрів сидінь, панорамний дах, бездротова зарядка та аудіосистема.

У версії Sport додаються преміальні матеріали, вентиляція сидінь і потужніша аудіосистема Klipsch із 16 динаміками, а топова комплектація Autograph отримує шкіряний салон із масажем, проєкційний дисплей і аудіосистему на 20 динаміків із функцією індивідуального звучання для водія.

Під капотом — 2,0-літровий турбодвигун на 268 к.с., який працює з 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Усі версії оснащуються повним приводом і можуть буксирувати до 2,7 тонни. У майбутньому очікується поява більш потужного V6 і, ймовірно, спортивної модифікації Red Sport.

Серед технологій безпеки — комплекс ProPILOT Assist, адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування та система утримання в смузі. У топовій версії доступна система ProPILOT Assist 2.1, яка дозволяє рух трасою без рук на кермі.

Виробництво моделі стартує на заводі в США, а продажі розпочнуться вже влітку. Стартова ціна складе від $53 990, що робить QX65 трохи дорожчим за попередника.

