Індонезія заблокувала продаж iPhone 16 — Finance.ua
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Індонезія заблокувала продаж iPhone 16

Світ
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Індонезія заблокувала продаж iPhone 16
Індонезія заблокувала продаж iPhone 16
Індонезія заборонила компанії Apple Inc. продавати свої новітні пристрої iPhone 16 у найбільшій економіці Південно-Східної Азії, заявивши, що компанія ще не виконала вимоги щодо внутрішніх інвестицій.
Про це пише Bloomberg.
Як заявило Міністерство промисловості Індонезії 25 жовтня, iPhone 16, який був запущений у вересні, не може продаватися в країні, оскільки PT Apple Indonesia не виконала вимогу щодо 40% місцевого вмісту для смартфонів.
Це створює певні труднощі для Apple, яка раніше мала хороші продажі свого флагманського продукту, особливо на ринку Китаю. Індонезія є економікою вартістю 1 трильйон доларів, де кількість активних мобільних телефонів оцінюється в понад 350 мільйонів, що значно перевищує 270-мільйонне населення країни.
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Раніше Міністерство промисловості повідомило, що Apple інвестувала лише 1,5 трильйона рупій (95 мільйонів доларів) в Індонезії, що менше від їх обіцянки у 1,7 трильйона рупій. Замість створення місцевих виробничих потужностей, Apple зосередилася на будівництві академій для розробників.
На сьогодні близько 9 000 одиниць iPhone 16 потрапили до Індонезії через пасажирів, екіпаж або поштові відправлення, зазначило міністерство. Однак ці пристрої дозволені лише для особистого використання і не можуть бути продані.
За матеріалами:
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