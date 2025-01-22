Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту — Finance.ua

Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту Сьогодні 13:34 — Фінтех і Картки

російські нафтові компанії зазнали нового удару на ринку Індії, яка після початку повномасштабної війни суттєво нарощувала закупівлі барелів у рф і стала їх другим найбільшим імпортером барелів у рф після Китаю.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на EnergyIntel

Як повідомляє EnergyIntel, індійські банки почали блокувати платежі за нафту російського походження після посилення американських санкцій, під які потрапили понад 180 танкерів «тіньового флоту», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», страхові компанії, а також 6 топ-менеджерів нафтогазових компаній.

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Банки і нафтопереробні заводи Індії, які покривають російськими поставками третину імпорту нафти, по-різному трактують санкції адміністрації Джо Байдена, що набули чинності 10 січня. Найбільшу обережність, за даними EnergyIntel, проявляють державні State Bank of India і Punjab National Bank, тоді як приватні банки зайняли м’якшу позицію.

За підсумками минулого року росія експортувала до Індії 1,7 млн барелів на день, або майже половину всіх морських поставок нафти. Про санкції стало відомо, коли НПЗ домовлялися про закупівлі на березень, що змусило їх терміново шукати альтернативних постачальників.

За даними Reuters, індійські заводи вже домовилися про закупівлі сировини в Омані та ОАЕ. А крім того, почали переговори з Саудівською Аравією і шукають постачальників у Західній Африці.

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За оцінками S&P Global Commodity Insights, «Сургутнефтегаз» і «Газпромнефть», які потрапили під санкції, забезпечували близько 20% російського нафтового експорту до Індії, а занесені в «чорні списки» танкери перевозили в країну 450 тисяч барелів на день, або чверть усіх поставок.

Влада Індії ухвалила рішення, що підсанкційні танкери не зможуть заходити в порти країни після 12 березня — дати, коли закінчиться період, відведений Мінфіном США на завершення всіх угод із включеними в «чорні списки» особами. До цієї дати Індія готова приймати танкери, завантажені до дня введення санкцій.

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