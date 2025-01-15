Нафтовий бізнес РФ в Арктиці зазнає проблем через останні санкції США — Reuters — Finance.ua
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Нафтовий бізнес РФ в Арктиці зазнає проблем через останні санкції США — Reuters

Енергетика
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Нафтовий бізнес РФ в Арктиці зазнає проблем через останні санкції США — Reuters
Нафтовий бізнес РФ в Арктиці зазнає проблем через останні санкції США — Reuters
Російський нафтовий бізнес в Арктиці має серйозні проблеми через останні санкції США, що призвели до зупинки постачань сирої нафти, яку раніше розкупили покупці з країн Азії.
Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters.
Співрозмовники розповіли, що всі три російські арктичні нафтові родовища — Новий Порт, АРКО і Варандей, з видобутком близько 300 000 барелів на добу — стикнулися з перебоями в роботі.
Як зазначається, судна та інфраструктура, необхідні для російського нафтового бізнесу в Арктиці, на який припадає десята частина експорту нафти морським шляхом, є унікальними.
Сировина з Новопортовського родовища «Газпром нефти», де температура може сягати -55°C, АРКО з морських родовищ «Прирозломне» і «Варандей», які належали «Лукойлу» в Тимано-Печорському регіоні, доставляється спеціальними суднами льодового класу до плавучих сховищ «Умба» і «Кола» поблизу Мурманська. Потім нафту перевантажують на великі судна — «Афрамакс» або «Суецмакс», які можуть перевозити 100−140 тис. тонн, — для відправки на міжнародний ринок.
За матеріалами:
Укрінформ
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