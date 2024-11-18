Індія випробувала власну гіперзвукову ракету — Finance.ua
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Індія випробувала власну гіперзвукову ракету

Технології&Авто
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Індія провела успішне випробовування власної гіперзвукової ракети великої дальності. Вона може стріляти на відстань до 1500 км.
Про це заявив міністр оборони країни Раджнат Сінгх.
Випробування проводили біля узбережжя штату Одіша, що на сході Індії. Глава індійського оборонного відомства заявив, що ці випробування є «важливою віхою» для країни.
«Це історичний момент, і це значне досягнення поставило нашу країну в групу обраних націй, які володіють такими критично важливими та передовими військовими технологіями. Я вітаю наші Збройні сили та промисловість із вражаючими досягненнями», — написав Сінгх.
Наразі гіперзвуковими ракетами володіють США, Китай та росія.
Індія випробувала власну гіперзвукову ракету
За матеріалами:
hromadske
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