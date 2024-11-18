Індія випробувала власну гіперзвукову ракету — Finance.ua

Індія випробувала власну гіперзвукову ракету Вчора 22:34 — Технології&Авто

Індія провела успішне випробовування власної гіперзвукової ракети великої дальності. Вона може стріляти на відстань до 1500 км.

Про це заявив міністр оборони країни Раджнат Сінгх.

Випробування проводили біля узбережжя штату Одіша, що на сході Індії. Глава індійського оборонного відомства заявив, що ці випробування є «важливою віхою» для країни.

The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.



Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Armed Forces and the Industry for successful flight… pic.twitter.com/wq7yM2YS9f — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 17, 2024

«Це історичний момент, і це значне досягнення поставило нашу країну в групу обраних націй, які володіють такими критично важливими та передовими військовими технологіями. Я вітаю наші Збройні сили та промисловість із вражаючими досягненнями», — написав Сінгх.

Наразі гіперзвуковими ракетами володіють США, Китай та росія.

hromadske За матеріалами:

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