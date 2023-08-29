Індія відправить в космічний простір людиноподібного робота — Finance.ua

Індія відправить в космічний простір людиноподібного робота 29.08.2023, 01:24 — Технології&Авто

Індія відправить в космічний простір людиноподібного робота

В рамках місії Гаганьяна (Gagayaan) Індійська організація космічних досліджень відправить жіночий робот Вьоммітра (Vyommitra).

Як зазначив міністр Союзу Джітендра Сінгх, космічний людиноподібний робот у жіночому одязі Вьоммітра (Vyommitra), що на сансарі означає «Космічний друг», буде призначений для виконання певних завдань, щоб оцінити, як діятимуть люди, відправлені в космос, пише Hindustantimes.

Робот був вперше представлений у січні 2020 року на симпозіумі «Люди, космічні польоти та дослідження» в Бенгалуру. Вьоммітру називають напівлюдиноподібним роботом, оскільки вона не має ніг, однак може нахилятися вперед і в сторони.

Вьоммітра імітуватиме всі дії, які, як очікується, виконуватимуть астронавти, контролюватиме параметри модуля, передавати сповіщення і виконуватиме операції життєзабезпечення, виконуватиме такі дії, як перемикання панелей тощо. Випробування розпочнуться в жовтні, а Вьоммітра буде запущена в космос на другому етапі.

«Після цих двох етапів астронавти чисельністю від одного до трьох будуть відправлені в рамках пілотованої місії проєкту Гаганьяна. Я думаю, що це може початися до 2024 року», — сказав Сінгх.

За словами міністра науки і технологій Союзу, Гаганьяна затримали через Covid-19.

Gaganyaan — космічна місія, яка має на меті продемонструвати можливості польоту людини в космос. Вона передбачатиме запуск екіпажу з трьох членів на орбіту 400 км для триденної місії та безпечне повернення їх на землю, йдеться на веб-сайті ISRO. Після повернення екіпаж висадиться у водах Індійського моря.

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