Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків

Технології&Авто
26
Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків
Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків
Індія відкриває свій перший приватний завод із виробництва військових літаків. Таким чином країна прагне знизити залежність від імпорту військової техніки.
Про це пише Bloomberg.
Як зазначається, новий завод у штаті Гуджарат випускатиме транспортні літаки для заміни застарілого флоту індійських збройних сил. Завод був побудований у партнерстві Airbus SE та Tata Advanced Systems.
Згідно з контрактом вартістю 219 мільярдів рупій ($2,6 млрд), підписаним три роки тому, Індія отримає 56 літаків C-295, з яких 16 вироблять в Іспанії, а решту — на індійському заводі.
Перші літаки почнуть постачати у 2026 році, а фінальну партію очікують в серпні 2031 року.
Bloomberg додає, що цей проєкт також залучає індійські державні компанії, такі як Bharat Electronics Ltd. та Bharat Dynamics Ltd., які займуться виробництвом компонентів для літаків. Спочатку в індійських C-295s частка місцевих комплектуючих складе близько половини, але надалі планується її збільшення до 75%.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.