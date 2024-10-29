Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків — Finance.ua

Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків

Індія відкриває свій перший приватний завод із виробництва військових літаків. Таким чином країна прагне знизити залежність від імпорту військової техніки.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, новий завод у штаті Гуджарат випускатиме транспортні літаки для заміни застарілого флоту індійських збройних сил. Завод був побудований у партнерстві Airbus SE та Tata Advanced Systems.

Згідно з контрактом вартістю 219 мільярдів рупій ($2,6 млрд), підписаним три роки тому, Індія отримає 56 літаків C-295, з яких 16 вироблять в Іспанії, а решту — на індійському заводі.

Перші літаки почнуть постачати у 2026 році, а фінальну партію очікують в серпні 2031 року.

Bloomberg додає, що цей проєкт також залучає індійські державні компанії, такі як Bharat Electronics Ltd. та Bharat Dynamics Ltd., які займуться виробництвом компонентів для літаків. Спочатку в індійських C-295s частка місцевих комплектуючих складе близько половини, але надалі планується її збільшення до 75%.

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