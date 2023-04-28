Індія розробляє підводний бойовий безпілотник XLUUV — Finance.ua

Індія розробляє підводний бойовий безпілотник XLUUV Сьогодні 03:29 — Фондовий ринок

Індія є однією з найбільших військових держав у світі, яка має величезний арсенал зброї та техніки. В останні роки Індія активно розвиває свої військові технології, включно з безпілотними підводними апаратами. У зв’язку з цим індійський інститут DRDO (Defence Research and Development Organization) розпочав розробку XLUUV — дуже великого підводного безпілотного апарату.

XLUUV матиме довжину близько 50 метрів і вагу близько 300 тонн разом із корисним навантаженням. Він оснащений дизельним генератором та батареями, які забезпечать йому 45 днів роботи в морі без підзарядки. Максимальна швидкість під водою становитиме не менше 8 вузлів (14,8 км/год) при крейсерській швидкості понад 4 вузли (7,4 км/год).

XLUUV буде оснащений різними датчиками, включаючи гідролокатори, багатопроменевий ехолот, а також системи зв’язку, включаючи SATCOM та системи підводного зв’язку. Ці технології дозволять безпілотнику зв’язуватися з іншими платформами та станціями керування.

Модульна конструкція XLUUV дозволить використовувати його для різноманітних бойових завдань. Він може виконувати завдання розвідки, знищення мін, а також атакувати морські судна супротивника за допомогою торпед.

Розробка XLUUV здійснюється за підтримки індійського флоту та приватних компаній. Очікується, що перший прототип безпілотного підводного апарату буде готовий до випробувань до 2025 року.

Розвиток безпілотних підводних апаратів може мати велике значення у військовій доктрині Індії. Ця технологія дозволить індійському флоту діяти ефективніше за різних умов. Крім того, розробка та виробництво XLUUV може стати прикладом для інших країн, що також зацікавлені у створенні безпілотних підводних апаратів.

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