Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією — Finance.ua
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Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією

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Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією
Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією
Індія звернулася до США з проханням розблокувати $26 мільйонів двох неназваних індійських алмазних фірм, що були заморожені через їхні торговельні зв’язки з російською алмазною компанією «Алроса».
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в індійському уряді.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Казначейства США, яке здійснює нагляд за санкціями, заморозило ці кошти на початку року.
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Зазначається, що це був перший відомий обмежувальний захід щодо індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
OFAC заморозило кошти, коли базовані в ОАЕ філії індійських компаній намагалися перевести їх для купівлі необроблених алмазів. Не відомо, чи ці кошти були гроші переказані саме «Алросі».
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Індійські фірми повідомили своєму уряду, що платежі призначалися або для російських компаній, які не перебувають під санкціями, або за замовлення, виконані ще до того, як санкції проти «Алроси» набули чинності у квітні минулого року.
Індія має найбільші у світі потужності з обробки алмазів. Минулого фінансового року, що закінчився 31 березня, експортувала діамантів на суму понад 22 млрд доларів. Підприємства, що базуються переважно в західному штаті Гуджарат, купують необроблені алмази у постачальників з ОАЕ, Бельгії та росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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