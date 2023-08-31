Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією — Finance.ua

Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією Сьогодні 12:46 — Світ

Індія просить США розблокувати кошти, заморожені через зв’язки з росією

Індія звернулася до США з проханням розблокувати $26 мільйонів двох неназваних індійських алмазних фірм, що були заморожені через їхні торговельні зв’язки з російською алмазною компанією «Алроса».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в індійському уряді.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Казначейства США, яке здійснює нагляд за санкціями, заморозило ці кошти на початку року.

Читайте також Єврокомісія підготувала пропозицію про використання заморожених у ЄС російських активів

Зазначається, що це був перший відомий обмежувальний захід щодо індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

OFAC заморозило кошти, коли базовані в ОАЕ філії індійських компаній намагалися перевести їх для купівлі необроблених алмазів. Не відомо, чи ці кошти були гроші переказані саме «Алросі».

Читайте також Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів рф

Індійські фірми повідомили своєму уряду, що платежі призначалися або для російських компаній, які не перебувають під санкціями, або за замовлення, виконані ще до того, як санкції проти «Алроси» набули чинності у квітні минулого року.

Індія має найбільші у світі потужності з обробки алмазів. Минулого фінансового року, що закінчився 31 березня, експортувала діамантів на суму понад 22 млрд доларів. Підприємства, що базуються переважно в західному штаті Гуджарат, купують необроблені алмази у постачальників з ОАЕ, Бельгії та росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.