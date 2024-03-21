Індія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, — Моді — Finance.ua
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Індія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, — Моді

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Індія має намір продовжити надавати гуманітарну допомогу Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію з боку рф. Нью-Делі також підтримує усі мирні зусилля задля припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді.
Глава індійського уряду розповів, що провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським стосовно посилення партнерства між країнами, і розмова була «хороша».
«Мав хорошу розмову з президентом Зеленським щодо зміцнення індійсько-українського партнерства», — розповів Моді.
Також він зазначив, що під час розмови висловив «незмінну підтримку Індією всіх зусиль, спрямованих на досягнення миру та якнайшвидше припинення триваючого конфлікту».
«Індія продовжить надавати гуманітарну допомогу, керуючись нашим підходом, орієнтованим на людей», — йдеться в публікації Моді.

Позиція Індії щодо війни рф проти України

Зауважимо, що Нью-Делі має тісні зв’язки із Москвою, які мінімально постраждали на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну. Індія вдало використовує західні санкції та закуповує здешевілу російську нафту. В свою чергу, країна-агресор масово вербує громадян Індії на війну в Україні.
Так, нещодавно ми розповідали, що в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої їм пропонували вирушити до росії працювати «помічниками» в армії, втім, потім примусово забирали на війну проти України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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