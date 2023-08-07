Індія обмежила імпорт комп’ютерів — Finance.ua

Індія обмежила імпорт комп’ютерів 07.08.2023, 00:24 — Технології&Авто

Індія обмежила імпорт комп’ютерів

Уряд Індії ухвалив рішення про негайне обмеження ввезення до країни лептопів, настільних комп’ютерів та серверів.

Про це із посиланням на заяву міністерства торгівлі Індії пише Сіньхуа

«Хоча в уряді не пояснили причини цього рішення, на переконання експертів, обмеження, ймовірно, покликані підтримати місцеве виробництво», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що обмеження не стосуватиметься персональних комп’ютерів, які пасажири ввозитимуть до країни у багажі.

Окрім цього, імпортери зможуть отримати дозвіл на ввезення до Індії до 20 одиниць цієї техніки для потреб науки, а також з метою ремонту й реекспорту.

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