Індія обмежила імпорт комп’ютерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія обмежила імпорт комп’ютерів

Технології&Авто
53
Індія обмежила імпорт комп’ютерів
Індія обмежила імпорт комп’ютерів
Уряд Індії ухвалив рішення про негайне обмеження ввезення до країни лептопів, настільних комп’ютерів та серверів.
Про це із посиланням на заяву міністерства торгівлі Індії пише Сіньхуа.
«Хоча в уряді не пояснили причини цього рішення, на переконання експертів, обмеження, ймовірно, покликані підтримати місцеве виробництво», — йдеться у матеріалі.
Читайте також
Зазначається, що обмеження не стосуватиметься персональних комп’ютерів, які пасажири ввозитимуть до країни у багажі.
Окрім цього, імпортери зможуть отримати дозвіл на ввезення до Індії до 20 одиниць цієї техніки для потреб науки, а також з метою ремонту й реекспорту.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.