Індія хоче розширити торгівлю з росією: надала список товарів — Finance.ua

Індія хоче розширити торгівлю з росією: надала список товарів Сьогодні 09:29 — Світ

Індія хоче розширити торгівлю з росією: надала список товарів

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія надала москві список індійських товарів для відкриття доступу до російських ринків, на тлі того як його країна прагне скоротити зростаючий дефіцит торгівлі з росією в той час, коли москва стикається з гострою нестачею деяких найважливіших матеріалів після західних санкцій.

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що москва надіслала Індії список із понад 500 товарів для потенційних поставок, включаючи запчастини для автомобілів, літаків і поїздів, оскільки санкції після вторгнення росії в Україну обмежують її здатність підтримувати роботу життєво важливих галузей промисловості.

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Протягом десятиліть росія була найбільшим постачальником військового обладнання в Індію, і це четвертий за величиною ринок для індійської фармацевтики. Але враховуючи стрімке зростання закупівель Індією російської нафти та значних поставок вугілля та добрив, південноазіатська країна шукає способи відновити торговельний баланс.

«Ми дали росіянам набір продуктів, у яких ми вважаємо себе дуже конкурентоспроможними і які, на нашу думку, повинні отримати доступ до російського ринку», — сказав Джайшанкар журналістам під час брифінгу зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Міністр додав, що дискусії про розширення торгівлі «ведуться вже деякий час і ще до вторгнення росії в Україну».

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