Індексація зарплат січень 2026 року: чи нараховуватимуть

Індексація заробітної плати — це механізм захисту доходів працівників від знецінення через зростання цін. Це потрібно, щоб частково компенсувати інфляційні втрати та зберегти купівельну спроможність зарплат.

Яка сума індексації в січні 2026 року

З початку 2026 року в Україні змінено порядок індексації заробітної плати. Індексація зарплат у січні 2026 року не проводиться. Січень — базовий місяць для всіх працівників без винятку, тож визначення коефіцієнта індексації розпочинається з нуля.
Такі правила закріплені у статті 41 закону України Про Державний бюджет на 2026 рік від 3 грудня 2025 року № 4695-IX. Ця стаття передбачає, що індекс споживчих цін для індексації грошових доходів населення обчислюється наростаючим підсумком, починаючи саме із січня 2026 року, який приймається за 100%.
Водночас сума індексації, нарахована у грудні 2025 року, у січні 2026-го не виплачується.
Це означає, що індексація зарплати на січень 2026 не нараховується узагалі. Саме цей місяць автоматично стає базовим, незалежно від попередніх підвищень окладів чи розрахунків.
Аналогічний механізм уже застосовувався на початку 2025 року. Новий розрахунок коефіцієнта індексації розпочнеться з урахуванням індексу споживчих цін за лютий 2026 року. Його мають оприлюднити не пізніше 10 березня.
Право на індексацію може з’явитися не раніше квітня 2026 року і лише за умови, що індекс споживчих цін за лютий перевищить поріг у 103%. Якщо цього не станеться, відлік продовжать за показниками наступних місяців. А саме березня, квітня і далі, доки поріг індексації не перевищить 103%.
Фактично нові правила означають тимчасову відсутність індексації щонайменше у першому кварталі 2026 року. Подібна ситуація була і торік, коли працівники також кілька місяців не отримували індексаційних виплат.
