Індекс страху та жадібності встановив максимум з лютого 2021 року — Finance.ua

Індекс страху та жадібності встановив максимум з лютого 2021 року Сьогодні 23:22 — Криптовалюта

Індекс страху та жадібності встановив максимум з лютого 2021 року

22 листопада 2024 року індекс страху і жадібності досяг значення у 94 базисні пункти, що вказує на «екстремальну жадібність» трейдерів.

За останні 24 години показник зріс на 12 пунктів, за тиждень — на 12, а за місяць — на 23. Місяць тому він становив 70 базисних пунктів, а настрої інвесторів перебували у зоні «середнього рівня жадності».

Зазначимо, востаннє значення у 94 базисні пункти на криптовалютному ринку спостерігалося у лютому 2021 року.

Зміна індексу страху і жадібності в період з 2018 по 2024 роки. Джерело: Alternative.

Індекс зростає на тлі позитивної ситуації на криптовалютному ринку, біткоїн наближається до відмітки в $100 000, Ethereum вище $3400, а Solana (SOL) встановила новий історичний максимум на відмітці в $264. Експерти Glassnode заявили, що зростання біткоїна зумовлене переважно спотовими ETF на базі активу.

Cointelegraph пояснили, що індекс страху та жадібності базується на шести основних показниках. Найбільше враховуються волатильність і обсяг торгів — вони складають по 25% індексу. Соціальні мережі та опитування — по 15%, а домінування біткоїна і пошукові тренди мають по 10%.

Примітно, портал CoinMarketCap наводить дещо інші дані. Згідно з ним, станом на 22 листопада 2024 року індекс страху і жадібності перебуває на рівні близько 88 пунктів.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року індекс страху та жадібності встановив новий мінімум від липня 2022 року.

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