Індекс споживчих настроїв у червні 2025 року: українці очікують безробіття — Finance.ua
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Індекс споживчих настроїв у червні 2025 року: українці очікують безробіття

Особисті фінанси
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Індекс споживчих настроїв у червні 2025 року: українці очікують безробіття
Індекс споживчих настроїв у червні 2025 року: українці очікують безробіття
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», у червні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 3,6 пункти та становить 75,7 п. Серед складових індикатора спостерігається незначне зниження усіх показників.
«У червні 2025 року спостерігаємо певне погіршення у споживчих настроях українців. Незначне погіршення відбувається за всіма показниками: населення дещо більш негативно оцінює, як поточне становище, так і має більш негативні економічні очікування. Окрім цього, населення України дещо більше остерігається зростання рівня безробіття та девальвації валюти" — кажуть експерти.
У червні 2025 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 75,7 п., що на 3,6 п. нижче за показник травня.
Індекс поточного становища (ІПС) знизився і складає 57,2 п., що на 3,1 п. нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
  • —  індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 2,7 п. та становить 52,1 п.;
  • —  індекс доцільності великих покупок (х5) знизився на 3,6 п. та становить 62,2 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у червні знизився на 3,9 п. та складає 88,1 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
  • —  індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 88,5 п., що на 2 п. нижче за рівень цього показника у квітні;
  • —  індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) знизився на 3,2 п. та складає 75,2 п.;
  • —  індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) знизився на 6,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 100,6 п.
У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 7,5 п. та складає 128,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,1 п. та складає 182 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та складає 146,1 п.
Індекс споживчих настроїв у червні 2025 року: українці очікують безробіття
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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