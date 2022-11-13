Індекс самопочуття торговельної нерухомості України відновивися на 70% (інфографіка) — Finance.ua

Індекс самопочуття торговельної нерухомості України відновивися на 70% (інфографіка) Сьогодні 18:00

Індекс самопочуття торговельної нерухомості (RWBI) після різкого падіння в лютому та березні 2022 року до 16,7 відновився у вересні 2022 року до 28,3, повідомили в Українській раді торгових центрів (УРТЦ) агентству «Інтерфакс-Україна».

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index, RWBI) показує динаміку роботи ТЦ. При розрахунку індексу враховуються: трафік/відвідуваність ТЦ, людей на місяць; заповнюваність ТЦ, запропонована середня орендна ставка на стандартні вакантні лоти площею 50-250 кв. м, $ за 1 кв. м, не враховуючи ПДВ. УРТЦ тестувала методику з серпня 2021 року.

Довоєнний показник у вересні минулого року становив 38,7, отже, згідно з показниками RWBI, ринок торговельної нерухомості відновився вже приблизно на 70%.

Загалом станом на 1 листопада в Україні з 326 ТЦ України відновив роботу вже 241 ТЦ орендною площею 4,4 млн кв.м. Це становить 76% усіх торговельних площ з урахуванням тих ТЦ, які розташовані на тимчасово окупованій території. Цей показник дещо зріс порівняно з початком літа, коли працював 71% торговельних площ. Не працюють 10% торговельних площ (590 тис. кв.м), значна частина яких пошкоджена.

Загалом унаслідок агресії РФ пошкоджено 27 об’єктів торговельної нерухомості загальною площею понад 1 млн кв.м.

Найбільша частина ТЦ, які не працюють, залишається на сході країни. Незважаючи на відновлення роботи одного з найбільших ТРЦ Nikolsky, в східних областях працюють лише 29% торговельних площ, 25% не працюють і 46% розташовані на окупованій території.

Менше ніж половина (48%) торговельних площ працює на півдні. Тут також велика частина ТЦ залишається на тимчасово окупованій території (37%).

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