Індекс олів’є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат — Finance.ua
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Індекс олів’є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Особисті фінанси
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Індекс олів’є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат
Індекс олів’є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат
Ціни в Україні зростають мало не щодня. У листопаді здорожчали майже всі харчові продукти. Зокрема за десяток яєць тепер доведеться віддати мало не 100 гривень. Експерти пояснюють таке здорожчання продуктів зниженням врожайності, погіршенням якості овочів та фруктів, а також швидким виснаження запасів минулого року.
Журналісти підрахували, як за рік зросла вартість продуктів для приготування олів’є, та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

Скільки доведеться витратити на олів’є

Для порівняння цін на продукти для приготування олів’є ми взяли класичний рецепт цього новорічного салату та порівняли вартість інгредієнтів для його приготування сьогодні та рік тому. У рецепті зазначена кількість продуктів для приготування чотирьох порцій олів’є.
Класичний рецепт салату олів’є:
  • варена ковбаса — 300 г;
  • зелений горошок — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • картопля — 600 г;
  • солоні огірки — 240 г;
  • морква — 125 г;
  • майонез — 45 г;
  • сіль.
Порівняння цін на продукти для приготування олів’є в Україні (листопад 2023 року — листопад 2024 року)
Індекс олів’є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат
Як бачимо, абсолютно всі інгредієнти для приготування олів’є істотно здорожчали. Найбільше зростання серед всіх продуктів показали овочі. Морква здорожчала на 256%, а ціни на картоплю збільшились на 151%. Найменш подорожчали зелений горошок і майонез. Ціни на них зросли на 8% та 11% відповідно.
Індекс олів’є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат
У підсумку вартість продуктів для приготування олів’є за рік зросла на 27%. У листопаді 2023 року для приготування цього новорічного салату треба було витратити 191,52 грн. Проте зараз на продукти для олів’є доведеться витратити вже 243,96 грн.
За матеріалами:
Novyny.live
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