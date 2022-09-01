«Індекс мужності»: аналітики оцінили компанії, що співпрацюють із росією — Finance.ua

«Індекс мужності»: аналітики оцінили компанії, що співпрацюють із росією Вчора 10:12 — Фондовий ринок

«Індекс мужності»: аналітики оцінили компанії, що співпрацюють із росією

Лише 28% компаній, причетних до росії, засуджують її вторгнення в Україну.

Рейтингове агентство Moral Rating Agency (MRA) випустило свій «Індекс мужності», щоб розповісти світу про боягузів, які мовчать про страшні злочини росії. Індекс оцінює відповіді 122 компаній, які були присутні в росії під час вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Агентство було створено для перевірки того, чи були реалізовані обіцянки компаній щодо виходу з росії.

MRA класифікує компанії на «мужні» та «боягузливі»:

компанії, які заявляють, що засуджують росію та її вторгенння, є «мужніми» ;

; натомість «боягузливими» у рейтингу названі компанії, які викладають повідомлення з виправданнями щодо вторгнення, демонструють солідарність чи активну причетність до росії або взагалі мовчать про вторгнення.

Як з’ясувалося, більше третини компаній в «Індексі мужності» не виходили з росії. Решта — вийшли з російського ринку повністю або частково.

88 боягузливих корпорацій, які MRA називає «жовтими животами», становлять 72% проаналізованих великих компаній, що працюють у росії (122 з 200 найбільших корпорацій світу вели торгову та/або інвестиційну діяльність у росії на момент вторгнення). На 34 компанії, які засудили росію, припадає лише 28%.

Найпоширенішою відповіддю від «жовтопузих» компаній були «mealy-mouthed» (брехливі та улесливі) заяви (32 випадки). Компанії, які виїжджають з росії і не хочуть прямо протистояти росії, вибрали цей тип пом’якшеного формулювання. У таких заявах йдеться про те, що війна є трагічною чи гуманітарною катастрофою, не згадуючи росію як загарбника. Примітно, що ці 32 компанії, які були змушені скоротити зв’язки через світову критику росії, самі не висловлювали жодної критики на адресу рф. Наприклад, у HSBC заявили: «Наші думки з усіма, хто постраждав від триваючого конфлікту в Україні», а у Dell — «Це велика трагедія і дуже прикро бачити гуманітарну катастрофу».

Аналітики нарахували ще чотири випадки, коли компанії пояснювали свій вихід з росії такими причинами, як проблеми з ланцюгом постачання. Було сім випадків, коли MRA класифікувала компанії як «зворотних бойкотувальників»: виявляючи солідарність з росією, посилюючи участь у цій країні або роблячи заяви на підтримку. Наприклад, компанія Tencent, яка володіє WeChat, назвала своїх користувачів, які коментували вторгнення, такими що підривають «чистий кіберпростір». А акціонер Saudi Aramco, спадкоємний принц Мохаммед бін Салман, продемонстрував прихильність ОПЕК+, заявивши, що росія є головним партнером Саудівської Аравії.

Мовчання, як і очікувалося, було вибором компаній, які не виїжджали або лише частково виводили бізнес із росії. Airbus, Comcast і Panasonic не робили жодних заяв. А Sysco і Valero Energy, які обірвали всі зв’язки з росією, зробили це тихо.

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