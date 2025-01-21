Інавгурація Трампа викликає ажіотаж на ринку: DOGE націлений на $1, а XRP та XYZVerse займають лідерські позиції! — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Інавгурація Трампа викликає ажіотаж на ринку: DOGE націлений на $1, а XRP та XYZVerse займають лідерські позиції! Сьогодні 12:46 — Криптовалюта

Інавгурація Трампа викликає ажіотаж на ринку: DOGE націлений на $1, а XRP та XYZVerse займають лідерські позиції!

Очікування значних політичних подій викликає хвилювання на криптовалютних ринках. Dogecoin привертає увагу, наближаючись до позначки $1. Тим часом XRP та XYZVerse займають провідні позиції, задаючи темп. Ці зміни викликають бурхливі обговорення, натякаючи на серйозні зрушення, які можуть змінити ландшафт цифрових валют.

XYZ: Наступний чемпіон мем-коїнів, готовий підкорити 2025 рік

Гра почалася, і XYZ виходить на арену, щоб принести рекордні прибутки з невпинним імпульсом! Цей сенсаційний мем-коїн, орієнтований на спорт, готовий стати головним хітом 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і фанатів спорту по всьому світу.

XYZ націлений на приголомшливий ріст у 7400%, залишаючи позаду таких конкурентів, як BOME та WIF.

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XYZ — зірка екосистеми XYZVerse, визнаної найкращим новим мем-проєктом. Ця унікальна платформа об’єднує азарт спортивних подій та мем-культуру, створюючи ідеальний простір для криптоентузіастів і фанатів спорту.

Згадайте торговий обсяг Polymarket у $1 мільярд під час виборів у США. Тепер уявіть, що XYZVerse пропонує щось більше завдяки хайпу мем-коїнів і спортивних ставок. Можливості для ранніх інвесторів у XYZ колосальні!

XYZ наразі недооцінений, а з майбутніми лістингами на провідних CEX і DEX учасники передпродажу можуть розраховувати на життєво важливі прибутки.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) зріс на 10,85% за останній тиждень. За останній місяць він збільшився на 17,13%, а за півроку його ціна зросла на 184,84%. Наразі DOGE торгується в діапазоні $0,30-$0,43, демонструючи стабільний висхідний тренд.

Найближчий рівень опору становить $0,49. Якщо DOGE подолає цю позначку, він може досягти наступного рівня опору на $0,62, що стане значним зростанням. Навпаки, найближча підтримка знаходиться на рівні $0,24. Якщо ціна впаде нижче, вона може знизитися до наступної підтримки на рівні $0,1163.

Технічні індикатори вказують на змішані перспективи. 10-денна проста ковзна середня становить $0,37, трохи нижче 100-денної середньої ($0,39). Індекс відносної сили (RSI) дорівнює 47,28, вказуючи на те, що монета не перекуплена і не перепродана. MACD трохи негативний (-0,0021), що свідчить про слабкий ведмежий імпульс. З огляду на ці фактори, ціна DOGE може стабілізуватися, перш ніж зробити вирішальний крок.

Ripple (XRP)

XRP нещодавно продемонстрував значне зростання. За останній тиждень його ціна збільшилася на 31,20%. За місяць вона зросла на 44,30%, а за півроку — на 449,19%. Поточна ціна коливається між $2,39 і $3,46, що вказує на сильний ринковий імпульс.

Технічні індикатори вказують на подальший потенціал зростання. 10-денна проста ковзна середня становить $3,22, близько до 100-денної ($3,21), що вказує на стабільність. RSI дорівнює 60,11, вказуючи на те, що актив не перекуплений. Найближчий рівень опору знаходиться на $3,97. Подолання цього рівня може призвести до наступного опору на $5,03, що стане значним зростанням. Рівні підтримки знаходяться на $1,83 і $0,7570, забезпечуючи захист у разі зниження ціни.

З огляду на нещодавнє зростання цін та позитивні індикатори, XRP може продовжити висхідний тренд. Подолання опору на рівні $3,97 може відкрити шлях до подальшого зростання. Якщо ціна впаде нижче рівня підтримки $1,83, можливий рух вниз. Загалом дані вказують на сильний імпульс і потенціал зростання XRP.

DOGE та XRP демонструють хороші результати, але XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об’єднує спортивних фанатів у мем-коїні, націленому на зростання у 20,000%, поєднуючи меми та спорт для досягнення успіху.

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