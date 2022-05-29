«Імпортозаміщення» рф зазнає чергового фіаско. ГУР оприлюднило новий доказ — Finance.ua

«Імпортозаміщення» рф зазнає чергового фіаско. ГУР оприлюднило новий доказ

Вчора 05:54

В озброєнні та військовій техніці росії використовується мікроелектроніка, вироблена в США. Це є черговим доказом неефективності російського «імпортозаміщення».

Про це повідомляє Головне управляння розвідки.

Мікросхеми іноземного виробництва українські розвідники знайшли в російських комплексах ППО «Панцир», ударних гелікоптерах Ка-52 «Алігатор» та крилатих ракетах Х-101.

«Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять „ефективність“ російського „імпортозаміщення“ та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій», — розповіли в розвідці.

Як повідомлялося, раніше в Кремлі назвали термін «імпортозаміщення» принизливим і запропонували його замінити на «технологічну незалежність».

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