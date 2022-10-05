Імпортер BMW приєднався до фандрейзингової платформи United24 — Finance.ua

Імпортер BMW приєднався до фандрейзингової платформи United24 Вчора 19:25 — Фондовий ринок

Офіційний імпортер автомобілів BMW в Україні — АВТ Баварія — приєднався до фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Згідно з умовами співпраці компанія перерахує платформі 50 000 грн з кожного із 400 проданих в Україні автомобілів BMW, уточнив Федоров.

Зібрані гроші імпортер перерахує на напрямок «Медична допомога» платформи United24.

«Я пишаюся, що ми приєдналися до цієї потужної ініціативи. Наша компанія направить усі свої можливості, щоб підтримувати Україну й надалі», — прокоментував Ерік Бернінг, генеральний директор АВТ Баварія.

«А ми пишаємося, що такі потужні компанії приєднуються до партнерів United24 і запрошуємо інші великі бізнеси до співпраці», — заявив Федоров.

Автомобілі BMW зайняли п’яте місце за кількістю проданих нових автомобілів в Україні у вересні, згідно з даними профільної асоціації Укравтопром. Минулого місяця українці купили 250 нових автомобілів марки BMW.

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