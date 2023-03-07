Імпорт товарів перевищив експорт на $1,7 млрд у лютому — Finance.ua

Імпорт товарів перевищив експорт на $1,7 млрд у лютому Сьогодні 07:29 — Казна та Політика

Імпорт товарів перевищив експорт на $1,7 млрд у лютому

Упродовж лютого 2023 року Україна експортувала товарів на $3,32 млрд, а імпортувала — на $5,03 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка у Facebook.

Загалом у лютому було експортовано 9,1 млн тонн товарів, що на 1,2 млн тонн більше, ніж у січні, але менше піку воєнного вересня на 0,6 млн тонн. У лютому 2022 року Україна експортувала 12,8 млн тонн товарів.

«Вартість експорту у лютому склала $3,32 млрд. З вересня місяця спостерігаємо тенденцію повільного зменшення вартості експорту: 4,1 — 3,8 — 3,8 — 3,48 — 3,1 — 3,32 млрд доларів США. Причини зрозумілі: сповільнення зернового коридору і корекція цін на світовому ринку», — зазначив Качка.

Найбільше Україна експортувала кукурудзи, соняшникової олії, пшениці, сої та залізної руди.

Водночас вартість імпорту у лютому склала $5,03 млрд.

«Утім це гарна новина, адже імпорт в умовах війни — це надійність постачань усього необхідного — палива, фармації, генераторів — усього, що нам потрібно отримати. Це також добрива для посівної», — зауважив заступник міністра.

За його словами, загалом 2022 рік задав чітку стратегію в торгівлі: забезпечити надійність постачань в імпорті, відновлювати логістичні можливості для експорту і зменшувати торгівельний дефіцит за допомогою експорту послуг.

Упродовж 2022 року експорт товарів становив $44,1 млрд, а імпорт $55,2 млрд. Водночас експорт послуг минулого року становив $9,1 млрд доларів, імпорт — $3 млрд.

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