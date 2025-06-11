Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка) — Finance.ua

Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка) Сьогодні 18:33 — Казна та Політика

Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка)

Протягом січня-травня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували — на $16,9 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це пише Державна митна служба.

Китай посідає першу сходинку в імпорті товарів до України. За ним йдуть Польща та Німеччина.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $11,9 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $5,2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 41,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $9,7 млрд

метали та вироби з них — $1,9 млрд

машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд

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