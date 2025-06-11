Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка) — Finance.ua
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Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка)

Казна та Політика
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Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка)
Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка)
Протягом січня-травня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували — на $16,9 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це пише Державна митна служба.
Китай посідає першу сходинку в імпорті товарів до України. За ним йдуть Польща та Німеччина.
Імпорт та експорт: хто найбільше возить товарів в Україну (інфографіка)
У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $11,9 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $5,2 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 41,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні — $4 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.
ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $9,7 млрд
  • метали та вироби з них — $1,9 млрд
  • машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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