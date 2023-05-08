Імпорт свинини впав до 5-річного мінімуму — Finance.ua
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Імпорт свинини впав до 5-річного мінімуму

Казна та Політика
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Імпорт свіжої, охолодженої та мороженої свинини у квітні становив 424 т (що становить $1,03 млн). Це на 80 т, або 16% нижче, ніж місяцем раніше, і встановлює новий рекордний мінімум місячних поставок з 2018 року.
Про це повідомляє асоціація «Свиноводи України» із посиланням на дані митної статистики.
«На противагу попереднім рокам низька імпортна активність створила нетиповий важіль підтримки для внутрішніх цін на ринку свинини, адже сировина з-за кордону зараз не створює конкуренції вітчизняній. Це пов’язано з тривалим підвищенням цін на свинину в країнах ЄС, яке триває з січня і хоч і трохи сповільнилося у квітні, але не зупинилося. Відповідно „прохідні“ за ціною позиції для українського ринку вітчизняним імпортерам знаходити складніше: середня ціна кілограма завезеної свинини у квітні зросла до 2,4 $/кг проти 1,88 $/кг у березні», — коментують в асоціації.
За січень-квітень 2023-го до України надійшло 3,58 тис. т охолодженого та мороженого м’яса свиней. Це у 4,5 разу менше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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