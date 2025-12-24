0 800 307 555
Імпорт свинини в Україну злетів у 13 разів

У січні-листопаді 2025 року Україна імпортувала 28,4 тис. тонн свинини, що в 12,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
У грошовому еквіваленті імпорт за 11 місяців цього року також зріс у 12,9 раза, як порівняти з таким самим періодом 2024 року, — до $70,8 млн.
Протягом 11 місяців 2025 року свинину ввозили переважно з Данії (57,9%), Польщі (19%), Нідерландів (7,9%).
На експорт у січні-листопаді 2025 року Україна відправила 2,2 тис. тонн свинини, що на 21,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У грошовому еквіваленті експорт за 11 місяців цього року скоротився на 4,3%, як порівняти з таким самим періодом 2024 року, — до $6,6 млн.
Найбільше вітчизняної свинини протягом 11 місяців постачали до:
  • ОАЕ (33,9%)
  • Гонконгу (16,9%)
  • Бахрейну (16,6%).
За матеріалами:
Finance.ua
