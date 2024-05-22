Імпорт російської нафти до Індії зріс за останні 9 місяців до максимуму — Finance.ua
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Імпорт російської нафти до Індії зріс за останні 9 місяців до максимуму

Енергетика
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Імпорт російської нафти до Індію досяг дев’ятимісячного максимуму у квітні після відновлення постачання танкерами, які не підпадають під санкції та експлуатуються «Совкомфлотом».
Про це повідомляє агентство Reuters.
Індійські нафтопереробні заводи тимчасово зупинили імпорт російської нафти танкерами, що належать «Совкомфлоту», після того, як у лютому Вашингтон включив судна компанії та її 14 танкерів до списку порушників західних санкцій.
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У квітні, першому місяці 2024/25 фінансового року, індійські нафтопереробні заводи відвантажили майже 1,8 млн барелів на добу російської нафти, що на 8,2% більше проти попереднього місяця, збільшивши частку росії на індійському ринку до 38% з 32% у попередньому місяці.
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