Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до максимального рівня за понад два роки — Finance.ua
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Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до максимального рівня за понад два роки

Банківські метали
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Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до максимального рівня за понад два роки
Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до максимального рівня за понад два роки
Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до найвищого рівня з квітня 2020 року, що є ознакою того, що в країні, можливо, переплавляється більше старих злитків, щоб полегшити їхній продаж.
Про це пише Bloomberg.
За даними Федерального митного управління Швейцарії, у серпні нафтопереробний центр імпортував близько 5,7 т російського металу на суму $324 млн. Це максимум із квітня 2020 року.
У партії був російський метал, який прибув із Великої Британії, йдеться в повідомленні митного управління у вівторок. Дані швейцарської митниці показують останнє місце переробки дорогоцінного металу, а не місце його останнього відправлення.
російське золото стало табу з того часу, як на початку року країна вторглася в Україну. Нове російське золото потрапило під санкції США, ЄС та Швейцарії, але злитки, вивезені з країни до 4 серпня, не підпадають під заборону ввезення, заявили у вівторок митні органи.
Деякі інвестори зі старими російськими золотими злитками можуть захотіти переплавити їх на швейцарських афінажних заводах, щоб їх було легше продати. Хоча злитки країни, викарбувані до війни, все ще можна продавати в більшості великих центрів, включаючи Лондон і Цюрих. росія — друга за величиною золотодобувна країна в світі — раніше була основним постачальником нових дорогоцінних металів на ринок Великої Британії.
Китай, як і раніше, імпортує російське золото, хоча обсяги залишаються відносно невеликими. У серпні країна закупила в росії 0,3 т дорогоцінного металу, що становить невелику частку від загального місячного імпорту 182 т.

Де і як купити золото під час війни

За матеріалами:
Forbes.ua
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