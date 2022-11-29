Імпорт російського скрапленого газу до Європи підскочив до рекордного рівня – FT — Finance.ua

Імпорт російського скрапленого газу до Європи підскочив до рекордного рівня – FT Сьогодні 23:43 — Енергетика

Європа імпортує рекордну кількість російського СПГ, що свідчить про те, що регіон не позбувся своєї залежності від країни щодо палива, навіть незважаючи на те, що потоки газу трубопроводами практично припинилися.

Про це пише Financial Times.

Імпорт російського скрапленого природного газу, який зазвичай перевозиться великими танкерами, зріс більш ніж на 40% у період із січня по жовтень цього року в порівнянні з тим же періодом 2021 року. Дані свідчать про труднощі із відмовою Європи від газу з москви, незважаючи на намагання Брюсселя відійти від російських поставок.

російський СПГ становив 16% європейського морського імпорту. Ці поставки роблять Європу незахищеною від перетворення енергії володимиром путіним на зброю.

«Одного разу путін може прокинутись і сказати: „Ми припинимо постачати СПГ до Європи“, змусивши регіон купувати на ще дорожчому спотовому ринку», — сказала, глобальний дослідник Центру глобальних досліджень Анн-Софі Корбо.

Вона також додала, що росія може перенаправити вантажі до країн, які мають брак СПГ, такі як Бангладеш і Пакистан, за низькими цінами, щоб «досягти політичної вигоди» і «натиснути на європейців».

Стосовно російського газу немає санкцій через його важливість для енергетичної безпеки деяких європейських країн. кремль скористався цим, поступово скорочуючи потік трубопроводами після вторгнення в Україну, підвищуючи ціни та розпалюючи кризу вартості життя на континенті.

Потоки газу газопроводом «Ямал», що проходить через Польщу, зупинено з травня, а влітку росія перекрила потоки газу газопроводом «Північний потік-1» до Німеччини. Пізніше у трубопроводі стався витік, що, як стверджують деякі європейські країни, було диверсією.

Нещодавно росія також пригрозила обмежити постачання до Західної Європи єдиним трубопроводом, який досі зʼєднує регіон через Україну. За даними аналітичного центру Bruegel, постачання трубопровідного газу з росії скоротилися майже на 80% порівняно з тим самим періодом минулого року. Щоб заповнити цю прогалину, Європа, яка торік імпортувала 155 млрд куб. м російського природного газу, включаючи СПГ, звернулася до міжнародного ринку СПГ. За даними Refinitiv, у період із січня по жовтень було імпортовано СПГ на рекордні 111 млрд кубометрів, що майже на 70% більше, ніж минулого року.

Імпорт із росії за цей період становив 17,8 млрд кубометрів, збільшившись на 42% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, при цьому майже всі обсяги припали на Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.

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