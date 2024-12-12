Імміграція до США за Байдена досягла історичного максимуму — Finance.ua

Імміграція до США за Байдена досягла історичного максимуму Сьогодні 18:30 — Світ

Імміграція до США за Байдена досягла історичного максимуму

У період із 2021 до 2023 року в США щорічно прибували в середньому по 2,4 млн осіб.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на урядові дані.

«Щорічна „чиста міграція“ — кількість людей, які прибувають у країну, за вирахуванням тих, хто її покинув, — у середньому становила 2,4 млн осіб на рік у період із 2021 до 2023 року», — пише видання з посиланням на управління Конгресу США з питань бюджету.

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Таким чином, під час перебування при владі президента Джо Байдена в країну, згідно з підрахунками газети, прибуло понад 8 млн осіб. Такий темп прибуття іммігрантів до США в цей період часу виявився рекордно високим.

Водночас зазначається, що близько 60% іммігрантів, які прибули в країну з 2021 року, зробили це без законного дозволу.

У 2023 році 15,2% населення США становили люди, які народилися за кордоном. Попередній рекорд було зафіксовано 1890 року, тоді 14,8% населення народилися не в США.

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Згідно з аналізом видання, основною причиною такого зростання імміграції є м’яка імміграційна політика Байдена. Також на це вплинули кризи у Венесуелі та Гаїті, розв’язана росією війна проти України, через які громадяни цих країн почали активніше виїжджати до США, а також розвиток мереж контрабандистів, які допомагають охочим дістатися американського кордону.

За даними на 2023 рік, у США проживає приблизно 335 млн осіб.

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