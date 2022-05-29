Іменну ручку Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень: гроші підуть на ЗСУ — Finance.ua
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Іменну ручку Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень: гроші підуть на ЗСУ

Вчора 18:31Казна та Політика
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Іменну ручку Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень: гроші підуть на ЗСУІменну ручку Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень: гроші підуть на ЗСУ
Концерн «Укроборонпром» спільно з «Прозорро.Продажі» організував черговий благодійний аукціон, на якому продали іменну ручку президента США Джо Байдена.
Про це держконцерн повідомив у Facebook 28 травня.
Лот придбали за 600 тисяч гривень. Її вже передали новому власнику.
Куди направлять гроші? Кошти буде витрачено на закупівлю пікапів для 47-го батальйону Збройних Сил України під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.
«Переможець торгів попросив не робити досягнення з його вчинку, прокоментувавши це так: „Ми просто допомагаємо. Не заради уваги до себе. Уваги зараз потребують наші Збройні сили“», — зазначили в концерні.
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«Такі люди — це наші тилові герої. Вони не називають свої імена та не показують обличчя. Вони не чекають на подяку. Вони просто роблять те, що можуть, за покликом серця. Але разом із ними ми наближаємо нашу перемогу», — резюмували у держконцерні.
За матеріалами: Судебно-юридична газета
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