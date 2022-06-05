Ілон Маск сказав, коли покаже революційного людиноподібного робота — Finance.ua

Ілон Маск сказав, коли покаже революційного людиноподібного робота

Ілон Маск заявив у Twitter, що незабаром продемонструє прототип людиноподібного робота Optimus.

Підприємець написав: «День штучного інтелекту Tesla перенесено на 30 вересня, оскільки до цього часу може з’явитися прототип Optimus» .

Вперше Маск заговорив про подібні роботи минулого року, на конвеєр його нібито можуть поставити вже 2023-го. Спочатку передбачалося: робот створюватиметься таким, щоб не викликати побоювань (раніше бізнесмен не раз говорив про страхи перед штучним інтелектом, що вийшов з-під контролю): людина в разі чого зможе легко втекти від такого, силою машина також не відрізнятиметься.

Роботи займуться небезпечною та нудною роботою та замінять собою конвеєри. У майбутньому фізична робота, на думку Маска, стане вибором, а людина вирішуватиме, хоче вона нею займатися чи ні.

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