Ілон Маск шукає репетитора зі штучного інтелекту — Finance.ua

Ілон Маск шукає репетитора зі штучного інтелекту Сьогодні 02:32 — Світ

Ілон Маск шукає репетитора зі штучного інтелекту

Нудьгуєте зі звичними робочими ролями? Що ж, Ілон Маск може бути тим, хто дасть вам унікальну роботу. Так, Ілон Маск шукає репетитора зі штучного інтелекту (ШІ). Він платитиме репетитору ШІ до 60 доларів на годину. Це буде для ШІ-компанії Маска xAI. Погляньмо на опис унікальної вакансії.

Ілон Маск шукає репетиторів зі штучного інтелекту

Що таке репетитор зі штучного інтелекту? Кандидати на цю посаду повинні будуть передавати дані та відгуки в xAI. Це допоможе системі штучного інтелекту отримати інформацію про багато предметів. Це зробить ШІ розумнішим і дасть змогу відповідати на ширше коло питань. Основна мета xAI — створити штучний інтелект, який буде простим у використанні та корисним для всіх.

Одним з основних завдань буде використання програмного забезпечення xAI для маркування або категоризації інформації. Це означає, що ви будете пояснювати штучному інтелекту, що означають певні фрагменти даних (маркування даних). Наставник ШІ працюватиме з технічною командою, щоб зібрати та впорядкувати дані, які потрібні ШІ.

Чи можете ви стати наступним тренером зі штучного інтелекту

Але хто може подати заявку? Отже, якщо ви любите технології та маєте гострий погляд на них, ви можете подати заявку на цю роль. Крім того, якщо ви журналіст, вас також можуть вважати придатним для роботи репетитором зі штучного інтелекту. Ще один критерій — якщо вам комфортно писати та організовувати дані, то ви також можете претендувати на цю посаду. xAI також наймає людей, які є експертами у своїх місцевих мовах. Це потрібно для того, щоб наповнити штучний інтелект регіональними мовами, щоб люди, які шукають щось місцевою мовою, могли отримати відповіді.

Оголошення про нову вакансію розміщено в мережі Linkedin. Ви можете подати заявку на цю роботу, відвідавши офіційний сайт Linkedin. Отже, які вимоги до роботи і як виглядатиме ваш графік? Ось деталі роботи.

Від вас очікується регулярна робота. Це включає зміни з 9:00 до 17:30. Однак, коли ви пройдете навчання, ви зможете слідувати графіку свого часового поясу. Крім того, ви отримуєте хорошу заробітну плату в розмірі від $35 до $65 на годину. Крім того, на додаток до цього, xAI також пропонує інші переваги, такі як стоматологічне, медичне страхування та страхування зору.

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