Ілон Маск повідомив про розірвання угоди щодо купівлі Twitter — Finance.ua

Ілон Маск повідомив про розірвання угоди щодо купівлі Twitter Вчора 10:34 — Фондовий ринок

Ілон Маск повідомив про розірвання угоди щодо купівлі Twitter

Пізно вночі проти 9 липня Ілон Маск повідомив, що ініціює розірвання угоди з Twitter щодо купівлі соцмережі за $44 мільярди та зміни форми власності компанії з публічної на приватну. Ексцентричний бізнесмен та найбагатша людина світу вказала причиною тому «хибні й такі, що вводять в оману» дані щодо кількості спам-ботів на платформі. За кілька годин до того, як пролунало офіційне підтвердження The Washington Post повідомило, що Ілон Маск передумав та намагається розірвати угоду з Twitter.

Ілон Маск підписав угоду про купівлю Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці квітня після кількох спроб та купівлі 9%-го пакета акцій. Її спочатку хотіли закрити до кінця 2022 року, але на початку травня Ілон Маск призупинив її виконання — через підозри у заниженні кількості фейкових спам-акаунтів у звітах компанії, а на початку червня згадав про своє право не завершувати угоду, якщо керівництво відмовиться надати йому більше даних про фейкові облікові записи. На цьому тлі особливо іронічно виглядає нещодавнє дослідження, що 23% підписників Ілона Маска у Twitter — фейкові або спам-акаунти.

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Вночі проти 9 липня Ілон Маск сповістив Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC), що Twitter «не виконав своїх договірних зобов’язань» щодо надання інформації, яка допомогла б оцінити частку ботів на платформі. Бізнесмен впевнений, що їх набагато більше, ніж 5%, які офіційно вказала у звітах Twitter.

«Протягом майже двох місяців пан Маск намагався знайти дані та інформацію, необхідну, щоб „провести незалежний аудит кількості фейкових або спам-акаунтів на платформі“. Водночас Twitter або не могла, або відмовилася надавати цю інформацію», -йдеться у тексті листа представників Ілона Маска.

Водночас кілька юристів раніше зазначали, що угода вже в процесі закриття і розірвати її буде непросто. Окрім того, повідомлялося, що кількість ботів, ніде в тексті договору прямо не згадується.

У Twitter моментально відреагували — голова ради директорів Брет Тейлор заявив, що компанія готова до оскарження рішення Маска в суді та впевнена у своїй правоті. На тлі цих новин акції Twitter різко подешевшали — вони втратили майже на 5% на премаркеті.

Якщо Ілону Маску зрештою вдасться скасувати угоду, то йому доведеться заплатити штраф у розмірі мільярда доларів.

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