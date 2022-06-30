Ілон Маск хоче створити супердодаток: яким він буде — Finance.ua
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Ілон Маск хоче створити супердодаток: яким він буде

Технології&Авто
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Ілон Маск хоче створити супердодаток: яким він буде
Ілон Маск хоче створити супердодаток: яким він буде
Ілон Маск хоче створити супердодаток SuperApp, який об’єднає можливості месенджера, стрічки новин, магазинів, платіжної системи та керування електромобілями. Мільярдер надихнувся прикладом з Китаю, пише Forbes.
Ілон Маск прагне вп’ятеро збільшити базу користувачів Twitter — до 1 мільярда. Як це зробити — він обговорив на зустрічі з працівниками компанії. Мільярдер пропонує створити аналог до китайського супердодатка WeChat від компанії Tencent.
"Немає еквівалента WeChat з Китаю. Є реальна можливість створити це",— заявив Маск.

Що відомо про WeChat

Це додаток, який містить в собі багато функцій, які люди виконують у повсякденному житті. Там можна обмінюватися повідомленнями, дзвонити, зв’язуватися по відео, сплачувати послуги тощо. WeChat має понад 1 мільярд користувачів, що робить його таким же за розміром, як TikTok та Instagram. Але WeChat — це не лише спілкування. Супердодаток дозволяє виконувати низку інших функцій:
  • виклик таксі;
  • купівля продуктів;
  • запис на прийом до лікаря;
  • придбання страховки.
В США вже намагалися створити супердодаток, зокрема Цукерберг намагався додати послугу оплати до Facebook. Але такі спроби були не дуже успішні. Однією з причин може бути те, що в той час, як у Китаї понад 80% дорослого населення використовують мобільні платежі, у США — всього менш як третина. Тобто попит на такі послуги не надто високий.
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Ілон Маск вже має досвід працювати з платіжними системами, адже нагадаємо, що він свого часу співзаснував компанію PayPal. Плани Маска амбітні — він хоче збільшити продажі компанії Twitter до 30 мільярдів доларів у 2028 році. Такої цілі неможливо досягти без масштабного розширення.
Але вагомою перешкодою на шляху Маска може стати антимонопольна політика США. Адже навряд чи там захочуть допустити додаток, який переманить до себе усіх користувачів і стане єдиним у своєму роді на ринку США.
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За матеріалами:
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