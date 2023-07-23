Ілон Маск порадив людству довіритись його штучному інтелекту — Finance.ua
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Ілон Маск порадив людству довіритись його штучному інтелекту

Технології&Авто
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Ілон Маск порадив людству довіритись його штучному інтелекту
Ілон Маск порадив людству довіритись його штучному інтелекту, itp.live
Глава SpaceX, CEO Twitter і засновник xAI Ілон Маск заявив, що світова спільнота має довіритися його новому стартапу з розробок у галузі штучного інтелекту. Про це мільярдер дискутував під час чергового прямого ефіру у Twitter Spaces.
«На відміну від уже наявних технологічних конкурентів, моя компанія тільки розпочинає свою діяльність. Поки що все дійсно знаходиться у зародковому стані [у розвитку xAI]», — пояснив Маск.
Він уточнив, що метою компанії є «створення хорошого ШІ, який би зміг відчувати максимальну зацікавленість і завжди прагнув до істини». За словами бізнесмена, його стартап з ШІ розробок зіткнеться з серйозною конкуренцією від OpenAI і Google.

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«…Тільки на відміну від цих компаній, мета xAI полягає у створенні корисного ШІ, який повідомлятиме те, у що дійсно вірить», — зазначив Маск. Бізнесмен наголосив, що «конкуренція зробить нейромережі від різних компаній загалом більш чесними».
Не обійшлося під час ефіру й без претензій у бік техногігантів. Підприємець звинуватив OpenAI та Google у частковій модерації своїх чат-ботів на основі ШІ. Маск зазначив: «Існує значна небезпека в навчанні ШІ бути політкоректним і говорити не те, що він насправді вважає правдою».
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Попри це, Маск сам не гребує використовувати відкриті дані для навчання своєї нейромережі. Нагадаємо — нещодавно стало відомо, що весь контент Twitter використовуватиметься для навчання «максимально цікавих систем ШІ» та інших рішень, які створюватимуться стартапом xAI. Мільярдер також заявив, що «кожна ШІ-організація на Землі» використовувала дані Twitter для навчання своїх моделей штучного інтелекту незаконно, своєю чергою xAI матиме на це дозвіл.
За матеріалами:
noworries
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