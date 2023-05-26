Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin — Finance.ua
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Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin

Криптовалюта
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Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin
Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin, www.wired.com
Відомий підприємець і генеральний директор Tesla і Twitter Ілон Маск виступив на саміті The Wall Street Journal, щоб поділитися своїми думками про криптовалюти, зокрема про Dogecoin (DOGE).
У своїй заяві Маск застеріг інвесторів від купівлі криптовалют або «вкладання всіх заощаджень» в Dogecoin. Однак бізнесмен підкреслив, що DOGE продовжує займати особливе місце в його серці завдяки своєму гумору і асоціації з собаками.
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Нa момент написання новини DOGE торгувався на рівні $0,7 127, піднявшись у ціні на 2,82% за останні 24 години, згідно з даними Coinmarketcap.
Мільярдер не вперше робить подібні заяви. У червні 2022 року він заявив, що «ніколи не заохочував інвестування в криптовалюти».
Маск уточнив, що біткоїни, які належать Tesla, становлять лише невеликий відсоток від загальних фінансових активів.
На початку цього року Маск знову потрапив у заголовки газет, заявивши, що з'їсть Happy Meal у прямому ефірі, якщо McDonald’s почне приймати DOGE як платіж.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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