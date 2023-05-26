Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin — Finance.ua

Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin 26.05.2023, 00:19 — Криптовалюта

Ілон Маск порадив інвесторам не купувати криптовалюти, в тому числі Dogecoin, www.wired.com

Відомий підприємець і генеральний директор Tesla і Twitter Ілон Маск виступив на саміті The Wall Street Journal , щоб поділитися своїми думками про криптовалюти, зокрема про Dogecoin (DOGE).

У своїй заяві Маск застеріг інвесторів від купівлі криптовалют або «вкладання всіх заощаджень» в Dogecoin. Однак бізнесмен підкреслив, що DOGE продовжує займати особливе місце в його серці завдяки своєму гумору і асоціації з собаками.

Читайте також Ілон Маск прогнозує складний рік для світової економіки

Нa момент написання новини DOGE торгувався на рівні $0,7 127, піднявшись у ціні на 2,82% за останні 24 години, згідно з даними Coinmarketcap.

«ніколи не заохочував інвестування в криптовалюти». Мільярдер не вперше робить подібні заяви. У червні 2022 року він заявив , що

Маск уточнив, що біткоїни, які належать Tesla, становлять лише невеликий відсоток від загальних фінансових активів.

На початку цього року Маск знову потрапив у заголовки газет, заявивши, що з'їсть Happy Meal у прямому ефірі, якщо McDonald’s почне приймати DOGE як платіж.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.