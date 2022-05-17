Ілон Маск готовий продати частину акцій SpaceX для фінансування угоди з Twitter — Finance.ua

Ілон Маск готовий продати частину акцій SpaceX для фінансування угоди з Twitter

Вчора 19:12 — Фондовий ринок

Спочатку Ілону Маску вдалося залучити близько $12,5 млрд позикових коштів під заставу акцій Tesla, які він має, коли він зайнявся пошуком фінансів для викупу Twitter. Надалі він робив зусилля щодо зниження кредитного навантаження на угоду. Джерела тепер повідомляють, що Маск готовий продати частину акцій SpaceX, що йому належать, для поліпшення умов фінансування угоди з Twitter.

Нагадаємо, глава Tesla встиг продати акцій Tesla на суму близько $8,5 млрд, а також залучив партнерів до фінансування придбання активів Twitter, але структура коштів постійно змінюється, мільярдер шукає більш вигідні умови фінансування. Фактично під заставу акцій Tesla глава компанії готовий залучити близько $6,25 млрд, але прагне максимально знизити частку коштів із такою схемою забезпечення.

За інформацією New York Post , Ілон Маск має намір залучити від 2 до 4 млрд доларів США через інвестиційні компанії та хедж-фонди, обіцяючи їм можливість у майбутньому конвертувати суми заборгованості в акції Twitter за вигідним курсом. Morgan Stanley готова надати Маску до $3 млрд під 12% річних, що не дуже вигідно, хоча в цьому випадку позичальнику не доведеться віддавати в заставу акції Tesla.

Очевидно, тепер глава SpaceX готовий попрощатися з частиною акцій цієї аерокосмічної компанії, що належать йому. Маск володіє 44% акцій SpaceX, її ринкова капіталізація після останнього залучення коштів у сумі $337 млн оцінюється в $125 млрд. Глава SpaceX готовий продати частину акцій, що належать йому, за ціною $70 за штуку приватним інвесторам, які вже сповіщені про відповідні наміри. Отримання коштів у такий спосіб Маск вбачає вигіднішим, ніж збільшення кредитного навантаження.

До речі, експерти вважають, що можливе зниження ціни купівлі Twitter мало що змінить для Маска, оскільки доступний йому обсяг запозичених коштів пропорційно зменшуватиметься, адже кредитори тверезо оцінюють капіталізацію соціальної мережі у світлі нових подій. Цього тижня мільярдер заявив , що не відкидає можливості перегляду ціни угоди з Twitter у бік зниження. На початку він хотів віддати за компанію близько $44 млрд, виходячи з вартості однієї акції $54,2.

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