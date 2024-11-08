IKEA продала свій останній актив у росії — Finance.ua

IKEA продала свій останній актив у росії Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

IKEA продала свій останній актив у росії

Шведська Ingka Group, яка володіє Ikea, продала свій останній актив у росії — склад у підмосковному місті Єсипово.

Про це пише Рбк з посиланням на два власні джерела на ринку комерційної нерухомості та представника покупця складу.

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Дистриб’юторський центр у Підмосков’ї, який обслуговував усі магазини рітейлера, шведська компанія відкрила у 2003 році. За цей час його площа збільшилася майже вчетверо — до 180 тисяч кв. м. У 2019 році, пише видання, гендиректор групи компаній Ingka у росії Патрік Антоні зазначав, що цей дистриб’юторський центр — «ключ для розвитку Ikea в росії».

Сума угоди невідома, проте керівник відділу складської та індустріальної нерухомості CORE. XP Антон Аляб’єв оцінює ринкову вартість цього дистриб’юторського центру в 16−18 млрд рублів.

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За словами джерела, угоду схвалила урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями, яку очолює міністр фінансів РФ Антон Силуанов. За словами співрозмовників видання, угода з Ingka Group пройшла за «старими» ставками.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року меблевий гігант Ikea оголосив про зупинення роботи у росії.

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