IFC братиме участь у відновленні України — Finance.ua

IFC братиме участь у відновленні України Сьогодні 11:15

Міжнародна фінансова корпорація надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Міжнародна фінансова корпорація надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру. Відповідний меморандум підписали з IFC, яка входить до групи Світового банку», — зазначив Шмигаль.

За його словами, співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій.

Зокрема, уточнив прем’єр, йдеться про проєкти державно-приватного партнерства в таких секторах як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.

Окрім того, додав Шмигаль, IFC допомагатиме в підготовці та реалізації обраних проєктів.

Укрінформ За матеріалами:

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