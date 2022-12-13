IFC братиме участь у відновленні України — Finance.ua

IFC братиме участь у відновленні України
Міжнародна фінансова корпорація надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Міжнародна фінансова корпорація надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру. Відповідний меморандум підписали з IFC, яка входить до групи Світового банку», — зазначив Шмигаль.
За його словами, співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій.
Зокрема, уточнив прем’єр, йдеться про проєкти державно-приватного партнерства в таких секторах як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.
Окрім того, додав Шмигаль, IFC допомагатиме в підготовці та реалізації обраних проєктів.
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