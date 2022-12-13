IFC братиме участь у відновленні України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

IFC братиме участь у відновленні України

68
Міжнародна фінансова корпорація надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Міжнародна фінансова корпорація надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру. Відповідний меморандум підписали з IFC, яка входить до групи Світового банку», — зазначив Шмигаль.
За його словами, співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій.
Зокрема, уточнив прем’єр, йдеться про проєкти державно-приватного партнерства в таких секторах як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.
Окрім того, додав Шмигаль, IFC допомагатиме в підготовці та реалізації обраних проєктів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.