Hyundai змінює стратегію: два флагмани залишаться з ДВЗ — Finance.ua

Hyundai змінює стратегію: два флагмани залишаться з ДВЗ Сьогодні 06:45 — Фондовий ринок

Hyundai Motor оголосила про плани запустити нові покоління своїх флагманських моделей, Avante та Tucson, у першій половині 2026 року. Ця стратегія спрямована на адаптацію до змін ринкового попиту у зв’язку з тимчасовим спадом на користь електромобілів та пом’якшенням екологічних норм по всьому світу.

Що ще відомо

У відповідь на ринкові зміни Hyundai коригує свій перехід до електромобілів, продовжуючи термін служби автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2030 року та пізніше. Компанія вже розпочала проекти з розробки нових повноцінних версій моделей компактного седана Avante та компактного позашляховика Tucson.

Нові моделі Avante та Tucson отримали проектні назви CN8 та NX5 відповідно. Ці коди вказують на внутрішнє позначення моделей, де цифри символізують покоління — 8 для Avante і 5 для Tucson.

Обидві моделі будуть пропонуватися як із бензиновими двигунами (ДВЗ), так і в гібридних версіях (HEV). Tucson також отримає версію з гібридом, що підключається (PHEV), яка буде доступна на деяких ринках.

Avante і Tucson залишаються одними з найпопулярніших моделей Hyundai з щорічним продажем, що перевищує 100 000 одиниць на ключових ринках, таких як США. Поточні покоління цих автомобілів, запущені у 2020 році, входять у шостий рік свого життєвого циклу, що потребує оновлення для збереження конкурентоспроможності на ринку.

Рішення Hyundai продовжити життєвий цикл своїх флагманських автомобілів з ДВЗ пов’язане з тимчасовим спадом у попиті на електромобілі та глобальними змінами в екологічному регулюванні. Зокрема, Європейський Союз (ЄС) вирішив відкласти впровадження суворих норм Euro 7 та зберегти стандарти викидів на рівні Euro 6, щоб уникнути негативних економічних наслідків для автомобільної промисловості.

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