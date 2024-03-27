Hyundai представила оновлений седан Sonata (фото) — Finance.ua

Hyundai представила оновлений седан Sonata (фото) Сьогодні 04:54 — Технології&Авто

У Китаї офіційно представили новий бізнес-седан Hyundai Sonata. Якщо до цього автівку можна було лише замовити, то зараз стартують роздрібні продажі, і вже традиційно в роздріб новинка виявилася дешевшою — від 19,4 тис. доларів.

Габарити автомобіля складають 4945×1860×1450 мм, колісна база — 2875 мм. Зовні китайська Sonata нічим не відрізняється від глобальної, і те саме можна сказати про салон.

Автомобіль отримав панель з двома екранами діагоналлю 12,3 дюйми, перемикач режимів коробки передач на підрульовому важелі, багатофункціональне кермо, медіасистему з розпізнаванням від відбитків пальців, акустику BOSE з 12 динаміками, а також 27 різних систем допомоги водієві.

Оновлений седан Hyundai Sonata пропонується у трьох комплектаціях (Air, Pro та Max) з двома моторами на вибір: 1,5-літровим потужністю 170 к.с. та 2,0-літровим потужністю 250 кінських сил. Обидва двигуни поєднуються із 8-ступінчастою автоматичною трансмісією.

В Україні Hyundai Sonata користується попитом на вторинному ринку, особливо серед таксистів.

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MMR За матеріалами:

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