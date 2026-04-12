Hyundai показала рамний концепт-позашляховик Boulder (фото) 12.04.2026, 01:21 — Технології&Авто

Hyundai представила концептуальний позашляховик Boulder, Фото: Hyundai

Компанія Hyundai представила концептуальний позашляховик Boulder, який демонструє першу в історії бренду рамну платформу.

Про це пише «Корреспондент».

Концепт виконаний у новій дизайнерській мові Art of Steel, яку бренд показав на автосалоні в Нью-Йорку.

Автомобіль отримав масивний, «кубічний» силует із чіткими лініями та вираженим позашляховим характером. За словами виробника, така форма забезпечує кращі кути в’їзду, виїзду та нахилу, а також дозволяє долати глибокі водні перешкоди.

Hyundai Boulder Concept оснащений 37-дюймовими позашляховими шинами, повнорозмірною запаскою на задніх дверях і незвичним багажником із подвійною петлею, який відкривається в обидва боки. Також передбачено опускне заднє скло з електроприводом.

Салон концепту виконаний у ретро-футуристичному стилі. Замість традиційної панелі приладів використовується проєкція інформації на нижню частину лобового скла, а центральна консоль отримала кілька компактних дисплеїв із фізичними елементами керування — альтернатива великим сенсорним екранам.

Нова рамна платформа стане першою для Hyundai і ляже в основу не лише майбутніх позашляховиків бренду, а й середньорозмірного пікапа.

Очікується, що вона підтримуватиме різні типи силових установок — від класичних ДВЗ до гібридів і повністю електричних версій.

Поки що про технічні характеристики не повідомляють, але в компанії підкреслюють, що проєкт перебуває на ранній стадії розробки.

