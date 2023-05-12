Hyundai Motor інвестує 2,4 млрд доларів в Індію: хоче збільшити виробництво електрокарів — Finance.ua

Hyundai Motor інвестує 2,4 млрд доларів в Індію: хоче збільшити виробництво електрокарів Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Hyundai Motor інвестує 2,4 млрд доларів в Індію: хоче збільшити виробництво електрокарів

Південнокорейська компанія Hyundai Motor інвестує 2,45 млрд доларів в індійський штат Тамілнад протягом наступних 10 років, щоб збільшити виробництво електромобілів у найбільш густонаселеній країні світу.

Про це пише Reuters.

Місто Ченай у штаті Тамілнад називають азіатським Детройтом. Населений пункт є центром автомобільного виробництва, де щороку випускаються мільйони автівок.

Hyundai також планує складати акумуляторні блоки з потужністю в 178 000 одиниць на рік і встановити 100 зарядних станцій у штаті протягом наступних п’яти років.

Компанія хоче збільшити обсяг виробництва на своєму заводі поблизу Ченная з 775 000 до 850 000 автомобілів на рік. Однак автовиробник автомобілів не розкрив терміни досягнення цієї мети, посилаючись на нестабільний попит.

Фірма очікує, що обсяг експорту досягне 319 000 автомобілів до 2032 року (у 2022 році цей показник був на рівні 181 000).

Наразі Hyundai займає близько 15% частки на ринку легкових автомобілів Індії, поступаючись лише Maruti Suzuki India, місцевому підрозділу японської Suzuki Motor.

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