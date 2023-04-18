Hyundai Mobis розробила перший у світі рухомий дисплей для авто — Finance.ua

Hyundai Mobis розробила перший у світі рухомий дисплей для авто Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Hyundai Mobis розробила перший у світі рухомий дисплей для авто

Hyundai Mobis Co., провідний південнокорейський виробник автозапчастин, розробив перший у світі рухомий дисплей для автомобілів.

Про це повідомляє Yonhap

Згідно з інформацією компанії, дисплей опускається, коли двигун авто вимикається. Також екран рухається вгору або вниз, залежно від умов руху транспортного засобу.

Дисплей масштабується до двох третин свого розміру під час використання навігації та перемикається в режим повністю розгорнутого екрана для перегляду відео під час стоянки або під час зарядки електромобіля.

Зазначається, що Hyundai Mobis прагне отримати замовлення на рухомий дисплей, який частково використовується в смартфонах і телевізорах, від виробників розкішних автомобілів у Північній Америці та Європі.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості стати зміною правил гри на ринку автомобільних дисплеїв із нашою диференційованою технологією. Ми станемо піонерами на світовому ринку, розвиваючи тенденції нових інформаційно-розважальних технологій», — заявив представник компанії Хан Йон Хун.

Укрінформ За матеріалами:

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