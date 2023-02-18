Hyundai готують новий бюджетний кросовер — Finance.ua

Hyundai готують новий бюджетний кросовер 18.02.2023, 01:31 — Технології&Авто

Hyundai готують новий бюджетний кросовер, Фото: CarNewsChina

В інтернет потрапили фото Hyundai Mufasa. Бюджетний кросовер презентують у квітні на автошоу в Шанхаї, а незабаром після цього він надійде у продаж.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова модель стане наступником Hyundai ix35 і стане доступнішою альтернативою Hyundai Tucson. Два кросовери схожі за дизайном — у них оригінальні рельєфні боковини та розширені крила.

У той же час новий Hyundai Mufasa відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини з величезними радіаторними гратами, масивним бампером і вигнутими фарами. Тоненькі ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами новачок можна порівняти з Tucson.

Габарити Hyundai Mufasa 2023:

довжина — 4475 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1665 мм;

колісна база — 2680 мм.

Кросовер Hyundai Mufasa важить 1464 кг та оснащений знайомим 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к. с. Максимальна швидкість авто становить 187 км/год. Згодом лінійку може поповнити гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.