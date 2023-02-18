Hyundai готують новий бюджетний кросовер — Finance.ua

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Hyundai готують новий бюджетний кросовер

Технології&Авто
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Hyundai готують новий бюджетний кросовер
Hyundai готують новий бюджетний кросовер, Фото: CarNewsChina
В інтернет потрапили фото Hyundai Mufasa. Бюджетний кросовер презентують у квітні на автошоу в Шанхаї, а незабаром після цього він надійде у продаж.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова модель стане наступником Hyundai ix35 і стане доступнішою альтернативою Hyundai Tucson. Два кросовери схожі за дизайном — у них оригінальні рельєфні боковини та розширені крила.
У той же час новий Hyundai Mufasa відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини з величезними радіаторними гратами, масивним бампером і вигнутими фарами. Тоненькі ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами новачок можна порівняти з Tucson.
Габарити Hyundai Mufasa 2023:
  • довжина — 4475 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • висота — 1665 мм;
  • колісна база — 2680 мм.
Кросовер Hyundai Mufasa важить 1464 кг та оснащений знайомим 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к. с. Максимальна швидкість авто становить 187 км/год. Згодом лінійку може поповнити гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

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