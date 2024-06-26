Hyundai готується представити два нові бюджетні електромобілі до 2025 року — Finance.ua
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Hyundai готується представити два нові бюджетні електромобілі до 2025 року

Технології&Авто
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Hyundai готується представити два нові бюджетні електромобілі до 2025 року
Hyundai готується представити два нові бюджетні електромобілі до 2025 року
Попри уповільнення зростання продажів електромобілів, корейська компанія Hyundai планує продовжувати свою стратегію. Вона готується представити на ринку компактний електромобіль та нову модель у серії Ioniq.
Про це повідомив генеральний директор Hyundai Europe Майкл Коул в інтерв’ю Automotive News Europe, де він також розповів про останні плани бренду.
Hyundai впевнено дивиться в майбутнє, зокрема завдяки швидкому випуску на ринок двох нових електромобілів. Йдеться про модель Inster EV та новий Ioniq, який доповнить лінійку, що вже включає Ioniq 5 і Ioniq 6.
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Перша модель, Inster EV, була анонсована через тизер і буде офіційно представлена найближчим часом. Це електромобіль сегмента A, побудований на платформі Casper. Він продаватиметься за ціною менш ніж 25 000 євро та матиме очікувану автономність близько 250 км за циклом WLTP.
Щодо нового Ioniq, його точна модель поки що не розголошується, але відомо, що він буде заснований на платформі E-GMP і зможе проїхати близько 450 км на одному заряді.
З випуском цих двох нових моделей до 2025 Коул прогнозує, що частка електромобілів Hyundai на ринку досягне 20% наступного року. Проте, значна частина успіху бренду залежатиме від державної підтримки та субсидій на електромобілі у різних країнах.
За матеріалами:
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